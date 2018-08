Vliegtuig neergestort dat zonder toelating opsteeg in Seattle

In de Amerikaanse Washington is een vliegtuig neergestort nadat een werknemer van een luchtvaartmaatschappij er zonder toelating mee was opgestegen. Dat zeggen de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Er waren geen passagiers aan boord.

Het vliegtuig steeg op vanaf Seattle-Tacoma International Airport en stortte iets later neer in Puget Sound, een zeearm vlakbij de Noord-Amerikaanse stad. "We weten dat er een incident is geweest met een niet-geautoriseerd vertrek van een Horizon Air Q400", tweette Alaska Airlines. Twee militaire vliegtuigen hielden toezicht na het opstijgen, maar kwamen niet tussenbeide.

We've confirmed a Horizon Air Q400 that had an unauthorized takeoff from SeaTac around 8pm has gone down near Ketron Island in Pierce County, WA. We're working to confirm who was on board, we believe there were no guests or crew on board other than the person operating the plane. — Alaska Airlines (@AlaskaAir) 11 augustus 2018

“Het was ongelofelijk”, zegt een getuige bij The Seattle Times. “Als iets uit een film. Na de crash bleef de rook lange tijd hangen.”

De politie sluit uit dat het om een terroristische daad gaat en heeft het over een geïsoleerd incident. "We weten over wie het gaat. Er zijn geen andere mensen betrokken", aldus de politie op Twitter, zonder meer details te geven over de betrokkene en het toestel.

Na de crash werden de normale activiteiten hervat.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) 11 augustus 2018

