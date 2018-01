Vliegtuig glijdt bijna in Zwarte Zee

In het noordoosten van Turkije is een vliegtuig van de maatschappij Pegasus bijna in de Zwarte Zee gestort. Het vliegtuig kwam bij de landing naast de baan terecht. Gelukkig raakte niemand gewond.

Op het vliegtuig zaten op het moment van het ongeluk 162 mensen aan boord. Het vliegtuig bleef op de steile helling steken in de modder op slechts enkele meters van de zee.

Het is voorlopig nog onduidelijk waarom het vliegtuig naast de landingsbaan belandde. Volgens sommige berichten moest de piloot een noodlanding maken nadat zijn vliegtuig op enkele vogels was gebotst.