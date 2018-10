In de Amerikaanse staat Californië is een sportvliegtuig gecrasht in het midden van de snelweg. De piloot kon ontsnappen nog voor het toestel in brand vloog, en er waren geen andere voertuigen betrokken bij de crash. Omdat de snelweg lange tijd afgesloten was, stond er een urenlange file rondom Los Angeles.

De piloot, die ook vliegt voor Alaska Airlines, was op oefening met het toestel. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.