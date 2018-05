Vliegtuig crasht naast luchthaven Havana

Op de luchthaven van Havana in Cuba is een Boeing 737 gecrasht met 104 passagiers en negen bemanningsleden aan boord. Het vliegtuig vloog in brand, president Díaz-Canel vreest veel slachtoffers. Voorlopig werden drie mensen levend uit het wrak gehaald.

Het gaat om een passagiersvliegtuig CU 972 van de maatschappij Cubana de Aviación dat richting Holguín in het zuiden van Cuba vloog. Om een nog onverklaarbare reden liep er iets mis bij het opstijgen en crashte het vliegtuig. Daarbij volgde een explosie en ontstond brand. Er is nog geen nieuws over eventuele doden maar volgens de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel zou de dodentol hoog oplopen.

Intussen werden wel al drie mensen levend uit het wrak gehaald, zij werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Se confirma el accidente de avión en La Habana , Cuba . Esperando confirmación de heridos . pic.twitter.com/s5OvQn3dQU — NoticiasDelMundo (@24horasNewWorld) May 18, 2018

Verouderde vloot De afgelopen weken werden meerdere toestellen van Cubana de Avicion aan de grond gehouden omdat de verouderde vloot met veiligheidsproblemen te kampen had. Het is echter onzeker of deze crash te wijten is aan verouderd materiaal.

Het laatste vliegtuigongeval met doden in Cuba dateert van 5 november 2010. Toen stierven 68 mensen toen een ATR-72 van de Cubaanse luchtvaartmaatschappij Aerocaribbean in de provincie Sancti Spiritus neerstortte. Het toestel was onderweg van Santiago de Cuba naar Havana.