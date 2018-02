Vliegjaar 2018 nu al dodelijker dan 2017

Na de vliegtuigcrash met 71 doden in Moskou en het ongeval van zondag met een toestel van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Aseman Airlines gaat 2018 nu al de annalen in als een dodelijker vliegjaar dan 2017.

Volgens het in Nederland gevestigde Aviation Safety Network (ASN) werd de commerciële luchtvaart vorig jaar getroffen door tien dodelijke vliegtuigongelukken, waarbij in totaal 79 dodelijke slachtoffers vielen.

De balans voor 2018 werd op de website van ASN nog niet aangepast, maar Aseman Airlines deelde intussen mee dat bij de crash van vandaag 66 mensen omkwamen, wat het aantal dodelijke slachtoffers in de commerciële luchtvaart dit jaar al op 137 zou brengen. Een ongeval met een Chinees legervliegtuig waarbij eind januari 12 doden vielen, werd niet meegerekend aangezien het niet om een commercieel toestel ging.

Het vliegjaar 2017 was overigens wel het veiligste vliegjaar ooit. In 2016 was er nog sprake van 303 doden.