'Vliegende man' steelt show op 14 juli-viering in Parijs

In Parijs werd science fiction vandaag even werkelijkheid. Een man vloog namelijk voorbij, staand op een klein plateau, zijn ‘flyboard’. Franky Zapata was dé sensatie tijdens de viering van de Franse nationale feestdag.

Gevechtsvliegtuigen, patrouilles te paard, robots: alles trok voorbij op de Champs-Élysées in Parijs, maar alle ogen waren alleen maar gericht op Franky Zapata. Hij vlóóg namelijk voorbij over de avenue, tientallen meters hoog, staand op zijn ‘Flyboard Air’: een soort mini vliegende schotel.

Emmanuel Macron, Angela Merkel en Mark Rutte keken ademloos toe. Politici filmden Zapata met hun telefoon.