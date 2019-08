‘Vliegende Fransman’ slaagt in tweede poging om Kanaal over te steken

De Franse flyboard-uitvinder Franky Zapata is met succes Het Kanaal overgevlogen. Dat mislukte tien dagen geleden tijdens het bijtanken op een schip, halverwege het traject.

Franky Zapata vertrok om 08:15 uur op zijn flyboard, een plank met straalmotoren onder, vanuit Sangatte in het noorden van Frankrijk. Zo’n 20 minuten later landde de 40-jarige Fransman in St. Margaret’s Bay. Daarmee was hij ‘breaking news’ voor de Britse publieke omroep BBC.

Om Het Kanaal over te steken moest Zapata een tussenstop maken om te tanken. Een precies klusje, waarbij hij moet landen op een platform. Door de golven bewoog het platform op 25 juli echter en miste Zapata het dek op enkele centimeters na. Daardoor belandde hij in het water, maar bleef hij volgens internationale media wel ongedeerd. Zijn recordpoging redde hij daardoor niet. “Een enorme teleurstelling, maar hij zal het zeker nog een keer proberen”, aldus een teamlid.