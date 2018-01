Vlamingen vast in Alpen door hoog lawinegevaar

Opnieuw zitten duizenden mensen ingesloten in de Alpen. Het heeft daar de voorbije dagen opnieuw uitzonderlijk zwaar gesneeuwd. Zowel in Zwitserland, Oostenrijk als in Frankrijk zijn hele dorpen van de buitenwereld afgesloten. Overal geldt het hoogste lawinegevaar. Zeker nu de sneeuw onstabieler wordt, door de zachtere lucht en de regen die eraan komt.

Een groep Vlaamse toeristen zit vast in Neustift, in het Stubaital in Oostenrijk. In plaats van te skiën, graven ze samen de bus uit. Normaal moesten ze gisteren al naar huis vertrekken, maar dat is onmogelijk. De weg uit het dal is volledig afgesloten omdat het lawinegevaar te groot is.

(Meer onder de kaart)

"In Zwitserland moet men op de meeste plaatsen met grote lawines rekening houden", zegt Christine Pielmeier van het sneeuw- en lawine-instituut SLF in het Zwitserse Davos, op de Zwitserse omroep. "Vandaag is de meest heikele fase."

Ook in Oostenrijk is de situatie problematisch. In Tirol is in vele gebieden het hoogste alarmniveau van kracht voor lawines.

Spoorverbinding onderbroken

In beide landen zijn straten en spoorverbindingen op talrijke plaatsen onderbroken, waaronder ook de wintersportplaatsen Zermatt en Andermatt in Zwitserland en in St. Anton en Galtür in Oostenrijk.

3 meter sneeuw

In Zwitserland is in de zuidelijke regio's in een week drie meter sneeuw gevallen, zegt Pielmeier. Het is al van 1999 geleden dat daar zich nog zo'n extreme sneeuwval voordeed. Het hoogste lawinegevaar geldt in een brede strook door heel Zwitserland, van het westen naar het oosten.