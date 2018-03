Vlamingen hele nacht vast op snelweg

Debbie Verstraeten en haar man Jurgen Heyvaerts zitten sinds gisterenavond 20 uur volledig vast op de autosnelweg in Montpellier in Frankrijk. Door hevige sneeuwval kwamen verschillende wagens vast te zitten gebeurden enkele ongevallen. De bevoorrading en de evacuaties komen nu pas op gang.

Debbie en Jurgen zijn op weg naar Spanje, voor een deugddoende vakantie. Maar in Montpellier raakten ze in de problemen. “Er ligt superveel sneeuw en het is heel glad, een ijspiste. De vrachtwagens en de wagens staan hier kriskras door elkaar”, zegt Debbie aan VTM NIEUWS. “Wij kunnen alleen maar wachten. Dat zullen we dan ook maar doen. En hopelijk geraken we vandaag toch nog in Spanje, dat is de bedoeling.”

Geen eten of drinken

Bestuurders moesten vannacht de nacht doorbrengen in hun wagen. Ze moesten dan ook de verwarming uitschakelen om brandstof te besparen. “Wij hadden ons een beetje voorzien op water, wat eten en drinken, omdat we op weg waren naar Spanje. “Er zijn gezinnen met kleine kinderen die de nacht hebben doorgebracht in hun wagen en geen eten of drinken hebben”, zegt Debbie.

Rond de middag kwam de evacuatie stilletjes aan op gang. Kinderen en ouderen werden naar een andere plek gebracht. Hulpdiensten deelden ook al koekjes en water uit.