Vlamingen in Alpen: "Maken er beste van"

Er wordt hard gewerkt om de skidorpen in de Alpen weer bereikbaar te krijgen. Stilaan gaan de wegen één voor één weer open. "Na de zware sneeuwval van gisteren zijn de pistes in het Oostenrijkse Tirol opnieuw goed bereikbaar", zegt de Vlaamse Anton Vandervelden aan VTM NIEUWS. Ook de Vlaamse Patricia Waerniers die in het Zwitserse Saasdal verblijft, ziet de situatie verbeteren. “Tegen 13 uur zouden de wegen terug vrijgegeven worden.”

De Vlaamse Patricia Waerniers is met haar drie kinderen op vakantie in het Zwitserse Saasdal. Gisteren vertelde ze nog aan VTM NIEUWS dat ze vreesde dat ze niet op tijd zou kunnen terugkeren naar België, maar vandaag is ze optimistischer.

“De weg zou rond 13 uur terug worden vrijgegeven. Momenteel worden er helikopters ingezet om bommetjes te gooien op de sneeuw in de bergen om zo de lawines kunstmatig op te wekken, zodanig dat het gevaar verdwijnt. Nu staan we terug op de ski’s en proberen we er nog het beste van te maken.”

Toeristen verwennen

Anton Vandervelden brengt momenteel zijn skivakantie door in Tirol, in Oostenrijk. “Na de zware sneeuwval van gisteren zijn de pistes vandaag heel goed bereikbaar”, vertelt hij vanop de piste. "We gaan heel goed kunnen skiën onze laatste dag. De autoriteiten doen er alles aan om de toeristen te verwennen. Morgen gaan we volgens mij zonder hinder terug naar België kunnen reizen.”

Waarschuwing VAB

Toch verwacht VAB op de weg nog problemen, want duizenden mensen moeten terug naar huis of naar de bergen. In Frankrijk zal er vooral druk verkeer zijn rond Bourg-en-Bresse, een klassiek knelpunt voor wie uit Chamonix komt. En ook rond Moutiers verwachten ze veel verkeer. In Zwitserland moet je opletten aan de Gotthardtunnel. En ook in Oostenrijk kan het druk zijn, vooral dan bij de Lermoosertunnel die de verbinding maakt met Duitsland.

