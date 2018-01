Vlamingen in Alpen: "Hoe raken we thuis?"

Duizenden Vlamingen zitten op dit moment vast in de Alpen door het gure winterweer. Bij reisbijstandsorganisatie Touring kregen ze al twintig procent meer oproepen uit skigebieden tegenover vorig jaar, dat bevestigen ze aan VTM NIEUWS. De skiërs zijn ongerust dat ze niet op tijd thuis geraken voor het einde van de kerstvakantie.

De storm die sinds gisteren over de bergen raast, heeft voor pakken sneeuw gezorgd. Veel skigebieden zijn dicht. Het is te gevaarlijk door de harde wind. Sneeuwruimers proberen de weg vrij te krijgen. Ook veel wegen uit de skigebieden in de Alpen zijn gesloten. Duizenden wintersporters zitten vast in de skigebieden.

Paniek bij Vlamingen

De Vlaamse Patricia Waerniers zit in het Zwitserse Saas-dal vast met haar drie kinderen. Ze vreest dat ze niet op tijd kan terugkeren naar België. En ze is niet de enige: Touring kreeg al twintig procent meer oproepen binnen van ongeruste skiërs in het buitenland.

Het weer zou nu stilaan beter moeten worden. Maar het gevaar voor lawines blijft nog heel groot.