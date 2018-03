Vlaming: "Vriendin verschanste zich in supermarkt"

In de supermarkt in Trèbes waar een gijzeling plaatsvond vandaag, hadden mensen zich verscholen in de frigoruimte. Dat zegt de Vlaming Tinus Daniels, die in het nabijgelegen dorpje Rustiques werkt, aan VTM NIEUWS. Eén van de mensen die zich verschanst hadden is een vriendin van hem.

"Er is een vriendin van ons aanwezig in de supermarkt, die heeft aan een andere vriendin laten weten dat ze veilig is en dat ze zich samen met anderen heeft opgesloten in de frigoruimte", vertelde Daniels vanmiddag aan onze redactie.

Daniels vertelde ook dat iedereen zeer gespannen was in het stadje vlakbij Carcassonne. "Ik heb een vrouw gehoord wiens kinderen in de school vlakbij de Super U zaten. Zij was zeer emotioneel", vertelt Daniels.

Nu de gijzeling is afgelopen, laat Daniels weten dat hij zeer opgelucht is. "De vriendin is in shock, maar ongedeerd", sluit hij nog af.