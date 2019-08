Vlaming vindt trouwring tijdens vakantie in Benidorm en start wereldwijde zoektocht op

Katelijnenaar Tom Fierens is via Facebook een wereldwijde zoektocht opgestart naar de eigenaar van een trouwring. Fierens ontdekte de ring toen hij met zijn kinderen aan het snorkelen was in Benidorm.

“Binnen in de ring staat de naam ‘Sara’ en de datum 22 juni 2019. Aangezien dit tijdens een vakantie is gebeurd, misschien tijdens een huwelijksreis, zou het fantastisch zijn dat deze opnieuw bij de juiste eigenaar komt”, plaatste Fierens, samen met een Engelse versie van de post, op zijn profiel.

De post met bijbehorende foto van de ring werd ondertussen meer dan 26.000 keer gedeeld, onder andere ook in Engeland, Nederland, Duitsland en zelfs Bonaire. Eigenares Sara werd nog niet gevonden.