Vlaming ondergedoken na ramp met 23 doden

Vlaming Peter Van Geit (46) leeft al enkele weken ondergedoken om het Indiase gerecht te ontlopen. De man wordt gezocht als organisator van een trektocht in de bossen van Kurangani. De groep werd verrast door een bosbrand. 23 mensen lieten het leven.

Van Geit is een fervent marathonloper en werkt al sinds 1998 in India. Daar is hij een van de spilfiguren van de Chennai Trekking Club, een organisatie die verschillende activiteiten voor lopers en wandelaars organiseert.

Bosbrand

Op 10 maart namen een aantal van hun leden deel aan een trektocht van twee dagen voor vrouwen in het Kurangani-district in Theni. Toen ze de dag erna aan de terugtocht begonnen, werden ze verrast door een hevige bosbrand. Tegen dat ze gered konden worden, hadden tien mensen al het leven gelaten en waren verschillende anderen er erg aan toe.

Intussen is het dodental opgelopen tot 23 mensen, voornamelijk vrouwen.

Gevlucht

Het Indiase gerecht is nu op zoek naar Van Geit, omdat ze hem als organisator medeverantwoordelijk achten voor de doden bij de bosbrand. Ze beschuldigen hem ervan dat hij zijn leden onnodig in gevaar heeft gebracht en dat zijn organisatie geen toestemming had aangevraagd om de Kurangani-bossen te betreden. Toen ze de dag na de ramp de kantoren van de Chennai Trekking Club binnenvielen, waren die echter verlaten. Van Geit was ondergedoken en ontloopt nu al enkele weken de pogingen van het gerecht om hem te vatten.

Zondebok

De man zelf ontkent met klem dat hij iets met de ramp te maken heeft. Van Geit stuurde gisteren zijn advocaat naar de rechtbank in een poging om al bij voorbaat een borgtocht toegekend te krijgen. Die liet weten dat zijn cliënt geen enkele misdaad beging en dat hij denkt dat hij in de val wordt gelokt door het gerecht. “Hij vreest dat ze hem de zondebok willen maken omdat hij een buitenlander is zonder enige roots in India”, klonk het.

Van Geits advocaat benadrukte ook dat de man niet de organisator was van de trektocht in kwestie. Die zou opgezet zijn door enkele vrienden van een andere organisatie, die de leden van de Chennai Trekking Club mee uitgenodigd hebben. Op 11 maart was hij zelf bezig aan een marathontocht van Chennai naar Puducherry, die drie dagen duurt en op 9 maart van start ging. “Ik heb niets te maken met de ramp. De info van de politie is onjuist”, klinkt het. Hij liet wel nog weten dat alle vergunningen voor de trektocht volgens hem in orde waren.

Het advocatenteam van de overheid vroeg vanmorgen (plaatselijke tijd) in de rechtbank om de zaak even op te schorten zodat ze de nieuwe elementen in de zaak kunnen bekijken. De rechter gaf hen tijd tot 12 april. In tussentijd heeft de politie het bevel gekregen om Van Geit niet op te pakken.

