Vlaming in Florida: "School met goeie reputatie"

Gisteren schoot een 19-jarige ex-leerling zeventien mensen dood in een middelbare school in Parkland in Florida. “Het is een school met een hele goeie reputatie. Je zou nooit verwachten dat daar plots iemand gaat komen om mensen neer te knallen”, zegt de Vlaming Marc De Vliegher die amper drie kilometer van de school woont.

“Het is een heel grote school met meer dan 3.000 leerlingen”, zegt De Vliegher. “De school ligt in een chique en mooie buurt. Je zou nooit verwachten dat daar plots iemand gaat komen om mensen gaat neer te knallen, puur om ze te vermoorden.”

Na het nieuws over de schietpartij was De Vliegher dan ook erg geschrokken. “We wisten urenlang niet dat die mensen dood waren. Eerst zeiden ze dat ze gewond waren. Het nieuws kwam heel traag los. Pas ’s avonds laat hebben ze verteld dat ze dood waren en toen kwamen de beelden binnen: je hoort schoten, je ziet lichamen op de grond liggen en kinderen die daar tussen liggen, ouders die naar de school gebracht moesten worden”, zegt De Vliegher.

Volgens De Vliegher kwam de identificatie van de slachtoffers traag op gang. “Er waren ook kinderen die vermist waren. Nog maar drie uur geleden (net voor middernacht lokale tijd, nvdr.) konden ze de laatste drie mensen identificeren. Echt schandalig.”

“Wat is er aan de hand?”

Het is al de achttiende schietpartij in een school dit jaar. Amerikanen vragen zich dan ook af, wat er aan de hand is, zegt De Vliegher. “Het gaat niet alleen om wapens kopen. Die kinderen zijn geen terroristen, dat zijn kinderen die hier opgroeien. Het is dus een groot vraagteken voor de Verenigde Staten en misschien wel voor de wereld. Ik heb ook kinderen. Je ziet die paniek. Het is al bijna twintig keer gebeurd sinds het begin van het jaar. Het is de ene na de andere en dus vragen mensen zich af wat er verkeerd aan het gaan is”, zegt hij.

“Geen honger meer”

Gisteren was het natuurlijk ook Valentijn, maar dat wilde De Vliegher na het bloedbad niet meer vieren. “Iedereen had plannen gemaakt om ’s avonds te gaan eten in een restaurant voor Valentijn. Ik had eigenlijk geen honger meer, ik heb niet gegeten. Je bent er kapot van en leeft mee met die mensen.”

Alle scholen van Parkland zijn volgens De Vliegher voor de rest van de week gesloten.

“Ik denk dat het nieuws nog lang zal nazinderen. Zeventien mensen dood en nog drie mensen die op de rand van leven en dood hangen. Er wonen hier dertig Belgen rondom mij, maar die zijn allemaal veilig”, zegt De Vliegher nog.