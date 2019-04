Buitenlandse Zaken is volop in de weer om alle Belgen in Sri Lanka te contacteren. Er zijn wellicht enkele honderden landgenoten met vakantie en er wonen zo'n tachtig Belgen permanent op het eiland. We hebben enkele van hen kunnen bereiken. De Vlaamse Anthe Ickx wandelde minuten voor de aanslagen nog door één van de getroffen hotels.