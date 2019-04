Buitenlandse Zaken is volop in de weer om alle Belgen in Sri Lanka te contacteren. Er zijn wellicht enkele honderden landgenoten met vakantie en er wonen zo'n tachtig Belgen permanent op het eiland. Sri Lanka is een populaire vakantiebestemming. Het hoogseizoen loopt er net op zijn einde. De Vlaamse Myriam Heylen baat een gastenverblijf uit op enkele kilometers van Negombo, waar een kerk werd geraakt.