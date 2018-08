Vlaamse op Lombok: "Mensen slapen buiten"

Het Indonesische eiland Lombok werd deze ochtend opnieuw door een aardbeving opgeschrikt. Alessandra is ter plaatse en vertelt aan VTM NIEUWS dat alle mensen buiten slapen en dat er bij de plaatselijke bevolking zeker paniek heerst. Het is dan ook al de derde aardbeving in amper twee weken tijd.

Bij een eerdere aardbeving dit weekend vielen al minstens 227 doden. Meer dan 1.500 mensen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en meer dan 156.000 inwoners zijn weggevlucht na de eerdere aardbeving(en). Vorige week vielen er tijdens een beving namelijk ook al eens twintig doden.

Alessandra doet aan ontwikkelingshulp in Indonesië en heeft de vorige twee aardbevingen zelf meegemaakt. "In het begin weet je natuurlijk niet wat er gebeurt en hoe lang het gaat duren, maar dan begint iedereen te roepen dat er een aardbeving is en dat is wel wat stresserend", vertelt Alessandra aan VTM NIEUWS. "Ik heb niet het gevoel dat de toeristen echt bang zijn", voegt ze daar nog aan toe.

Paniek in de straat

Bij de plaatselijke bevolking heerst er volgens Alessandra meer paniek. "De mensen hebben wel schrik en slapen allemaal buiten", klinkt het. "Onmiddellijk na de aardbeving kwamen ze uit hun huizen naar buiten en riepen ze 'idub' om aan te geven dat ze nog leefden. Een mooi gebaar, vind ik."

