Vlaamse ontvlucht overstromingen in Zuid-Frankrijk

Stortregens richtten gisteren een ravage aan in Zuid-Frankrijk. Eén van de mensen die voor het water is moeten vluchten is Marieke Steunenberg uit Lubbeek. “Wij hebben onze auto ingepakt, op anderhalf uur tijd zoveel mogelijk erin gestopt want we konden niet alles meenemen, en dan zijn we vertrokken”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.

Marieke kampeerde samen met een vriendin en twee kinderen in Anduze, vlak aan de rivier, in een mum van tijd, begint de rivier buiten haar oevers te treden.

Klein beekje

Op haar smartphone toont ze hoe alles er voor de overstromingen uitzag. “Dit is de rivier, een klein aftakkingetje zoals wij ze kenden maar toen wij vertrokken was dat in totaal vier meter breed. Het was een woeste massa”, zegt ze.

Marieke begint te rijden richting Nîmes dan pas beseft ze waaraan ze ontsnapt zijn.

Snelweg is rivier

“De snelweg tussen Nîmes en Avignon, dat was een rivier. De pompiers kwamen af en aan maar ze hadden de gelegenheid niet om de snelweg af te zetten. Mensen reden de plassen in, het was afschuwelijk. Ik ben nog naar de camping gereden maar als ik geweten had wat er op ons afkwam, dan had ik dat nooit gedaan”, besluit ze.

