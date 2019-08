Vlaamse kajakker (41) vermist op grootste meer van IJsland

De IJslandse politie is op zoek naar de 41-jarige Bjorn Debecker uit Oud-Heverlee die zaterdag ging kajakken op het meer van Þingvallavatn, het grootste natuurlijke meer van IJsland. Er werd een kajak van hem aangetroffen met daarin zijn rugzak. Bjorn zijn identiteitskaart werd in diezelfde rugzak teruggevonden.

De Zuid-IJslandse politie kondigde maandag aan dat ze op zoek zijn naar een Belgische toerist, die volgens hen vermoedelijk in het water van Þingvallavatn is terechtgekomen. Op dit moment is de zoektocht stilgelegd. Morgenvroeg wordt de situatie herbekeken. Duikers kijken of het mogelijk is om te duiken in de buurt van een energiecentrale nabij het water. Drie zoekteams hebben dit weekend al geprobeerd om Bjorn Debecker te vinden op het meer en de nabijgelegen stranden.

Bjorn Debecker, een 41-jarige ingenieur met twee kinderen die alleen op reis was, had de avond voordien doorgebracht aan de noordelijke kant van het meer. Hij had aan boswachters om informatie gevraagd. Zaterdagnamiddag begonnen zeventig leden van de Zuid-IJslandse politie en leden van het reddingsteam van Árnessýsla te zoeken nadat de verlaten kajak van Bjorn werd gevonden. De politie zette ook een helikopter en een getrainde politiehond in, maar Bjorn kon vooralsnog niet gelokaliseerd worden. Volgens de politie was er zaterdag een sterke wind en de weersomstandigheden zouden er niet beter op geworden zijn. Zij hebben contact opgenomen met de familie van Bjorn, die sinds zaterdag ook niets meer van hem vernomen heeft. De temperaturen in het water van het Þingvallavatn-meer zijn ijskoud. Er wordt gewag gemaakt van temperaturen van 0 tot 5 graden Celsius.

De vermiste Bjorn is een echte globetrotter. Zo kampeerde hij naast een gletsjer in Alaska, ging hij snorkelen in Vietnam en ondernam hij skitochten in de Alpen en de Vogezen. Hij bezocht zo’n vijftig landen en woonde zelfs een tijdje in Noorwegen. De familie van Bjorn is zwaar aangedaan door de verdwijning en wilde niet reageren.