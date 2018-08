Vlaamse jongen (16) en instructeur sterven bij vliegtuigcrash

Een leerling-piloot (16) uit Eeklo en zijn vlieginstructeur (28) uit Aalter, zijn gisterenavond om het leven gekomen nadat ze zijn gecrasht met hun ULM-vliegtuigje in Abbeville, in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan VTM NIEUWS.

De jongen en zijn instructeur waren op een ULM-zomerkamp, verneemt VTM NIEUWS. De twee zouden nog zeker drie keer om hulp gevraagd hebben toen ze merkten dat er een probleem was met de motor. "Volgens de eerste vaststellingen hadden ze motorpech. Daarna hebben ze de motor opnieuw opgestart, maar toen liep het mis", zegt Koen Loete, de burgemeester van Eeklo. "De twee waren op slag dood".

Het vliegtuigje is volledig uitgebrand. Een ULM is een ultralicht vliegtuigje voor één of twee personen.