Eric Sevens, een 56-jarige man uit Hamont-Achel, is zondag om het leven gekomen in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De Limburger was op vakantie en stierf door een kogel in het hoofd. Hij was aan het jagen op klein wild.

Omdat de omstandigheden onduidelijk zijn, is de plaatselijke politie een onderzoek gestart naar de manier waarop Sevens om het leven kwam. Mogelijk werd hij geraakt na een verkeerde manipulatie van zijn eigen jachtgeweer.