VK en VS waarschuwen voor Russische hacking

In een gezamenlijke verklaring waarschuwen Britse en Amerikaanse overheidsdiensten voor "kwaadaardige cyberactiviteiten" door Rusland. Het Kremlin wordt er door de twee landen van beschuldigd een "gecoördineerde campagne" te voeren om internetinfrastructuur in te zetten in die strijd. Wereldwijd zouden miljoenen apparaten, zoals routers en firewalls aangetast zijn.

De aanvallen zouden gericht zijn op zowel Britse als Amerikaanse bedrijven en overheidsorganisaties. Volgens de Britten en de Amerikanen willen de hackers toegang krijgen tot de systemen om er een basis te leggen voor toekomstige aanvallen.

Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten samen een waarschuwing uitsturen over mogelijke risico's. "Het is een belangrijke stap in de strijd tegen cyberaanvallen die door overheden worden gesponsord", zegt een Britse veiligheidsbron.

De cyberaanvallen zouden een vergelding zijn voor de bombardementen die de VS, het VK en Frankrijk hebben uitgevoerd op Syrische doelwitten, een bondgenoot van de Russen.