VK behoudt bevel om Assange op te pakken

Het Britse aanhoudingsbevel tegen Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderssite Wikileaks, blijft van kracht. Dat heeft de rechtbank in Londen beslist. Assange verblijft al bijna zes jaar in het ambassadegebouw van Ecuador in Londen. Hij vreest naar de Verenigde Staten te worden uitgewezen.

Onlangs verkreeg de Australiër de Ecuadoraanse nationaliteit. Ecuador heeft eerder al benadrukt dat het verblijf van Assange in de ambassade in Londen beëindigd moet worden via internationale bemiddeling.

Verkrachting

Assange had zijn toevlucht gezocht in de Ecuadoraanse ambassade om een arrestatie en uitlevering aan Zweden te vermijden. Daar liep een onderzoek naar een verkrachtingszaak waarin de Zweedse justitie de Australiër wou verhoren. Assange vreesde echter dat Stockholm hem zou uitleveren aan de Verenigde Staten. Washington houdt hem namelijk verantwoordelijk voor het lekken van gevoelige documenten over de oorlog in Irak en Afghanistan.

In mei seponeerde de Zweedse justitie de zaak verrassend. Ze trok ook het Europees aanhoudingsbevel in, maar Londen wil Assange dus nog altijd arresteren als hij de ambassade verlaat.