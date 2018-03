Vijfsterrenbeweging is nu grootste partij in Italië

De populistische en anti-Europese Vijfsterrenbeweging is de grootste partij geworden bij de parlementsverkiezingen in Italië. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van de Italiaanse media. Volgens Rai en Mediaset zou de beweging tussen 29 en 32 procent van de stemmen halen.

De rechtse partijen lijken dan weer het grootste blok in het parlement te zullen vormen, met een score boven de 35 procent, en met het Forza Italia van Silvio Berlusconi en de Lega van Matteo Salvini die nek-aan-nek liggen.

Onduidelijk is of dat ook een werkbare meerderheid oplevert. Waarnemers gaan ervan uit dat daarvoor 40 procent van de stemmen nodig is. De centrumlinkse Partito Democratico van Matteo Renzi zou tussen 20 en 23 procent halen, volgens diezelfde exitpolls.

Here we go pic.twitter.com/Z0M8ZNrLY7 — Stephanie Kirchgaessner (@skirchy) 4 maart 2018

De officiële resultaten zijn nog niet bekend en exitpolls zijn niet altijd betrouwbaar. "Die exitpolls zijn heel voorwaardelijk", nuanceert VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken, die in Italië is. "De echte resultaten zullen pas in de loop van de nacht binnenkomen en om een echt goed beeld te kunnen krijgen, zullen we moeten wachten tot morgenvroeg", voegt hij daar nog aan toe. "Dan pas kunnen we zien wie er echt een overwinning heeft geboekt en of er coalitiemogelijkheden zijn."

Meer weten?