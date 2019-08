Na vier dagen kwam er een einde aan de zoektocht naar de vijfjarige Zarina Avgonina, in Rusland. Het meisje was verdwaald in een bos nadat ze haar grootmoeder aan het volgen was die op zoek was naar wilde paddenstoelen. Zarina werd onderkoeld en uitgedroogd teruggevonden. Ze kreeg meteen de nodige zorg van de hulpverleners.