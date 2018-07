Vijfde voetballertje uit grot bevrijd

Er is opnieuw een voetballertje uit de grot in Thailand bevrijd. Het jongetje werd op een brancard weggebracht en is onderweg naar het ziekenhuis.

De reddingsacties zijn sinds vanmorgen opnieuw aan de gang. Er zijn meer redders ingezet, om niet alleen meer jongens te kunnen evacueren, maar ook om de operatie sneller te laten verlopen. De volgende dagen worden er namelijk zware moessonregens verwacht.

Gisteren werden al vier jongens uit de grot bevrijd. Ze werden meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren in perfecte gezondheid. De acht andere voetballertjes en hun coach moesten noodgedwongen nog een nacht in de grot doorbrengen.

Ook Elon Musk, topman van Tesla en SpaceX, helpt mee. Hij heeft een mini-onderzeeër ontworpen die de jongetjes op een comfortabele manier uit de grot kan bevrijden. Of die nog op tijd zal komen, is nog maar de vraag.