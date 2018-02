Vijf doden bij explosie in Leicester

In Leicester, in het centrum van Engeland, heeft zich gisteravond een ontploffing voorgedaan in een gebouw, dat ingestort is. Volgens de politie zijn daarbij vijf doden gevallen, vijf personen zijn nog gewond. Een terroristische aanslag lijkt wel uitgesloten.

De Britse zender Sky News, die zijn bronnen niet vermeldde, berichtte dat het eerste onderzoek niet wijst op terroristische activiteiten. De woordvoerder van de lokale brandweer gaf aan dat ze een oproep had gekregen rond 19 uur van inwoners van de wijk, die spraken van een explosie en brand. Er werden onmiddellijk zes brandweerwagens ingezet.

"We waren op weg toen de politie ons meldde dat het gebouw was ingestort", zei de woordvoerder. Andere hulpverleners werden ter plaatse gestuurd, waaronder een eenheid met speurhonden.

Vier doden

Volgens de Britse politie zijn bij de ontploffing vijf personen om het leven gekomen. Nog vijf mensen liggen in het ziekenhuis, een iemand is zwaargewond.

