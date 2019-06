Vier doden op eerste dag van “burgerlijke ongehoorzaamheid” in Soedan

Op de eerste dag van de “burgerlijke ongehoorzaamheid” in Soedan zijn vier mensen om het leven gekomen. Dat hebben dokters die dicht bij de manifestanten staan vandaag laten weten.

Twee mensen werden doodgeschoten in respectievelijk de hoofdstad Khartoem en het naburige Omdourman. De twee andere slachtoffers werden “geslagen en neergestoken” en overleden in een ziekenhuis in Omdourman.

De oppositie in Soedan had opgeroepen tot “burgerlijke ongehoorzaamheid” uit protest tegen de militaire machthebbers die beschuldigd worden van brutale repressie van manifestanten eerder deze week.

Vorige maandag openden de veiligheidstroepen het vuur op vreedzame demonstranten die een sit-in hielden voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem. Daarbij vielen tientallen doden.