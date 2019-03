Vier doden bij vuurgevechten tussen India en Pakistan

Bij vuurgevechten in het betwiste grensgebied Kasjmir tussen India en Pakistan zijn minstens vier burgers om het leven gekomen en elf anderen gewond geraakt.

In het Indiase deel van het conflictgebied zijn een 24-jarige vrouw en haar twee kinderen om het leven gekomen, aldus een woordvoerder van de Indiase politie. De vader raakte zwaargewond. Door Pakistaanse beschietingen vielen nog zeven andere gewonden aan Indiase zijde, zo melden lokale media.

Aan de Pakistaanse zijde is een jongen gedood en zijn drie andere mensen gewond geraakt, maakten de Pakistaanse strijdkrachten bekend. De legers van beide buurlanden hadden sinds vrijdag op verschillende plaatsen over de grens heen en weer geschoten.

De afgelopen dagen zijn de spanningen tussen beide kernmachten weer toegenomen. Nadat de Indiase luchtmacht in de nacht van maandag op dinsdag voor de eerste keer sinds 1971 een aanval had uitgevoerd op Pakistaans grondgebied, schoot Pakistan woensdag naar eigen zeggen twee Indiase gevechtsvliegtuigen uit de lucht.

Een Indiase piloot werd gevangengenomen. De piloot is vrijdag wel vrijgelaten. Beide landen claimen Kasjmir in zijn volledigheid, maar controleren elk een deel. India en Pakistan vochten al twee oorlogen uit om het gebied in de Himalaya.

