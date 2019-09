In Portugal vecht de brandweer opnieuw tegen bosbranden, in Serta, in het centrum van het land. Vier brandweermannen zijn gewond geraakt, één van hen zwaargewond. In totaal proberen meer dan 350 hulpverleners de branden te blussen.

Blusvliegtuigen en -helikopters zijn ingezet om hen daarbij te helpen. De branden teisteren de regio sinds vrijdagmiddag. Transport is er extra bemoeilijkt omdat één van de belangrijkste toegangswegen onbruikbaar is door het vuur.