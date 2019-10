Vier agenten gedood bij mesaanval in Parijs

Er zijn zeker vier agenten gedood bij een aanval met een mes in het hoofdkantoor van de politie in Parijs. Dat meldt de Franse nieuwssite Le Parisien uit officiële bronnen. De dader - die in het hoofdkantoor werkte - is doodgeschoten.

De aanval zou donderdag rond 13 uur gebeurd zijn. Om hoeveel slachtoffers het precies gaat is nog niet duidelijk, maar zeker vier van hen zouden het niet overleefd hebben. Daarnaast zou een persoon gewond geraakt zijn.De dader zou een administratief personeelslid zijn van het directoraat van de politie op het île de la Cité. Volgens bronnen bij de politie zou de aanval gevolgd zijn op een woordenwisseling. Het was een agent die de dader uitschakelde op de binnenplaats van de prefectuur.

Straten afgesloten

De straten rond het gebouw zijn dicht, net als het metrostation Cité. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is meteen ter plaatse gegaan, net als premier Edouard Philippe.