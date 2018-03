Video's geven beeld van leven in horrorhuis

Het zeventienjarige tienermeisje dat midden januari kon ontsnappen uit het ‘horrorhuis’ waar ze zat opgesloten met haar twaalf zussen en broers, had een geheim account op YouTube. De video’s werpen een blik op het leven in het ‘horrorhuis’, waar de kinderen misbruikt en uitgehongerd werden door hun ouders David en Louise Turpin.

De zeventienjarige dochter van Louis en David Turpin deelde verschillende video’s van zichzelf op YouTube. Dat deed ze niet onder haar eigen naam, maar wel onder een schuilnaam.

Op de meeste video’s die het meisje deelde, is ze al zingend te zien. Ze zit steeds voor dezelfde witte deur in dezelfde kamer, en zingt er teksten over onderwerpen waar zowat alle tienermeisjes mee bezig zijn, maar die ook een verwijzing kunnen inhouden naar haar problemen thuis.

In een andere video speelt ze met een van de honden. Wie goed kijkt, ziet een deur besmeurd met vuil en een grote hoop vuile was in de hoek van de kamer. Op de filmpjes zelf ziet het meisje er wel redelijk verzorgd uit. Zo draagt ze vaak felrode lippenstift en strikjes in haar haren.

De zeventienjarige dochter zou een week voor haar ontsnapping nog een video gedeeld hebben op YouTube, en hield er ook een Instagramaccount op na. Daarop waren vooral foto’s van haar te zien, net zoals foto’s van haar grote idool Justin Bieber.

Ontsnapping

Het was zij die midden januari kon ontsnappen uit het 'horrorhuis' waar ze samen met haar twaalf broers en zussen opgesloten zaten. Ze verwittigde de politie, die in het huis drie vastgebonden kinderen aantrof. Bijna alle kinderen waren ondervoed. Het oudste kind was 29 jaar en woog amper 37 kilogram.

Haar ouders zitten in voorhechtenis en worden aangeklaagd voor foltering, opsluiting en kindermisbruik.

