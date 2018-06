[VIDEO] Zo verliep 'historische' top Trump - Kim

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump hebben elkaar ontmoet in een hotel op het eiland Sentosa, een populair vakantie-eiland voor de kust van Singapore.

Kim Jong-un kwam als eerste aan. Zijn joggende lijfwachten liepen deze keer niet naast zijn wagen. Nog voor iemand het portier kon openen, stapte Kim al uit de wagen. Geen glimlach en zonder al te veel omkijken, ging hij het hotel binnen.

Zes minuten later arriveerde de Amerikaanse president op gelijkaardige manier. Trump liep ook zonder een woord te zeggen naar binnen. Het was dan stipt negen uur 's ochtends lokale tijd. En dan keek de wereld uit naar de meest historische ontmoeting van het jaar.

Hand schudden

Tegelijkertijd kwam Kim van links en Trump van rechts en liepen ze over de rode loper naar elkaar toe. In het midden, met Amerikaanse en Noord-Koreaanse vlaggen op de achtergrond, stak Trump als eerste zijn arm uit en hebben ze mekaar de hand geschud.

(Meer onder de video)De eerste woorden van Trump tegen de Noord-Koreaanse leider waren moeilijk te verstaan. Kim Jong-Un leek het zelf maar amper te begrijpen. Het geklik van de fotografen overstemde het geheel. Eén ding is duidelijk: Trump nam meteen de leiding en zei wanneer het klaar is om samen te zitten.

Zenuwachtig

Kim leek op het eerste gezicht zenuwachtiger dan Trump, maar er kon gelachen worden. Met alleen hun twee tolken achter zich, zonder veiligheidspersoneel of diplomaten, hadden Trump en Kim Jong-un een persoonlijk gesprek met elkaar.

Positief

"Ik voel me echt geweldig. We gaan een fantastisch gesprek hebben, het wordt echt heel succesvol", zei Trump in een eerste reactie. "We gaan echt enorm veel succes boeken. Ik ben heel vereerd, en we zullen een fantastische relatie opbouwen, daar twijfel ik niet aan."

En ook Kim Jong-un was positief. "Het was niet makkelijk om tot op dit punt te geraken. Het verleden, en oude vooroordelen en gebruiken, stonden onze vooruitgang in de weg", geeft de Noord-Koreaanse leider wel toe. "Maar we hebben dat allemaal overwonnen, en vandaag zitten we hier."

22 minuten

De one-on-one duurde 45 minuten, maar als je de spreektijd van de tolken er aftrekt, hebben Kim en Trump uiteindelijk maar 22 minuten met elkaar gesproken. Nadien gaven ze elkaar nog eens een hand en Trump stak zelfs de duim de lucht in.

Echte onderhandelingen

Nadien volgden de échte onderhandelingen. Ze wuifden nog even naar de pers beneden en gingen rond de tafel zitten met iedereen. Trump nam zijn stafchef mee, zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en zijn nationale veiligheidsadviseur. Ook Kim heeft zijn buitenlandminister mee en het voormalig hoofd van de geheime dienst.

"We gaan tekenen", dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump in een eerste reactie na de historische meeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

"Het gaat goed, het was echt een fantastische meeting met veel vooruitgang", zegt Trump, die samen met Kim even naar buiten wandelt. "Ik denk dat het beter gaat dan iemand ooit had verwacht. Top of the line, heel goed. We gaan tekenen."

Akkoord

Een half uur later tekenden beide leiders een gemeenschappelijk akkoord. "We laten het verleden achter ons", zegt Trump. "Ik wil Trump bedanken om deze ontmoeting mogelijk te maken", voegt Kim daaraan toe. Trump nodigde Kim bovendien ook uit in het Witte Huis. Die uitnodiging heeft de Noord-Koreaanse leider intussen aanvaard.

(Meer onder de video)

Denuclearisatie

Kim Jong-un en Donald Trump engageren zich om het Koreaanse schiereiland volledig te denuclearisering. Beide leiders zullen zich inzetten om zowel Noord- als Zuid-Korea nucleair te ontwapenen. "Dat impliceert dus ook dat de VS haar nucleaire paraplu in de regio zou moeten terugschroeven", voegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die in Singapore volgt, daaraan toe.