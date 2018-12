Bij de tsunami in de zeestraat van Soenda, tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, zijn al zeker honderden mensen om het leven gekomen. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog aanzienlijk zal stijgen. De vloedgolf raasde midden het vakantieseizoen over populaire toeristenstranden. Op beelden is te zien hoe groot de ravage is.