Bij ons is het nog een paar uren wachten, maar in Auckland, in Nieuw- Zeeland zijn de nieuwjaarsvieringen nu al begonnen. Vanaf de Auckland Sky Tower wordt zometeen het vuurwerk afgestoken om 2019 in te luiden. Volg het hier live. Ook onze redactie wenst u een fijn eindejaar en het allerbeste voor 2019.