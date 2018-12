Vertrouwensstemming tegen May: "Bestrijden met alles in mijn mars"

Theresa May zal de vertrouwensstemming binnen haar partij bestrijden met alles wat ze in haar mars heeft. Dat heeft ze gezegd op een persconferentie voor 10 Downing Street. "Een verandering van leiderschap binnen de partij zou de toekomst van ons land in gevaar brengen."

48 Conservatieve parlementsleden hebben aangegeven dat ze het leiderschap van May in twijfel trekken en dus zal er vanavond een stemming plaatsvinden. Als May die stemming verliest, zal ze zich moeten terugtrekken als voorzitter van de partij en meteen ook als premier van het Verenigd Koninkrijk.

"Een verandering van leiderschap binnen de partij zou de toekomst van ons land in gevaar brengen en zal onzekerheid met zich meebrengen, wanneer we het zeker kunnen missen", zegt May. Ze vreest namelijk dat de deadline van de brexitdeal, 29 maart, niet zal gehaald worden als er nu een nieuwe leider moet worden gekozen.

Daarom zegt May dat ze zal vechten voor haar plaats "met alles wat ze heeft." De stemming vindt vanavond nog plaats. Normaal ging May vandaag naar Dublin om daar nog gesprekken te hebben rond brexit, maar blijft nu dus in Londen.