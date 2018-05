IS verspreidt video van dader Parijs

Terreurgroep Islamitische Staat heeft zopas via zijn persagentschap Amaq een video verspreid waarop te zien is hoe de vermeende dader van de mesaanval in Parijs gisterenavond trouw zweert aan de groepering.

In de video is te zien hoe een gemaskerde man trouw zweert aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi en aan de organisatie zelf. Volgens Amaq gaat het om Khamzat Azimov, de jonge twintiger uit Tsjetsjenië die gisteren een voorbijganger doodde in het centrum van Parijs. Ook vielen er vier gewonden bij de mesaanval.

IS eiste de aanslag gisteren al op, maar leverde daar geen bewijs voor. Ook nu is het niet onafhankelijk te verifiëren of de man die te zien is in de video effectief de uitvoerder van de aanval is. In de video zegt de man nog dat de “andere mujahedin (Arabisch voor strijders, red.) in Irak, Syrië en overal ter wereld vastberaden moeten blijven”. “De overwinning is nabij. Aan Frankrijk en zijn inwoners zeg ik: jullie zijn begonnen met het doden van moslims.”

IS eiste vandaag ook de drie zelfmoordaanslagen op op christelijke kerken in Indonesië.

