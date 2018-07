IS verspreidt video daders Tadzjikistan

IS heeft een video verspreid van de vijf daders van de aanslag in Tadzjikistan, waarbij vier toeristen om het leven kwamen. Drie van de mannen in de video komen overeen met foto's van drie voortvluchtige verdachten waar de Tadzjiekse autoriteiten jacht op maken.

Ze beloven beloningen voor informatie die leidt naar de arrestatie van de mannen. Het gaat om Zafarjon Safarov (18), de Asomuddin Majidov (19) en Jafaridin Yusufov (21).

De twee andere daders zouden na de feiten zijn doodgeschoten door de politie. De minister van Binnenlandse Zaken Rahimzoda sprak al snel over een aanval.

Wat gebeurde er?

Vier toeristen werden gedood toen ze met fiets onderweg waren in de regio Danghara, zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe. Twee Amerikanen, een Zwitser en een Nederlander zouden door een of meerdere voertuigen zijn aangereden en minstens een iemand zou met een mes zijn verwond. Naast de vier dodelijke slachtoffer, raakten nog drie andere mensen gewond.

