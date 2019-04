In de Amerikaanse staat Colorado zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen bij een kettingbotsing op de snelweg. Ter hoogte van de stad Lakewood is een vrachtwagen ingereden op een file, die was ontstaan door een eerder ongeval. De chauffeur zou te snel gereden hebben. Verschillende voertuigen zijn in brand gevlogen na de botsing, waardoor de snelweg gedurende lange tijd was afgesloten. Om hoeveel dodelijke slachtoffers het precies gaat, kon de politie nog niet zeggen.