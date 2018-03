Versace gebruikt geen bont meer

Modemerk Versace zal in de toekomst geen bont meer gebruiken. Dat kondigde Donatella Versace, de vrouw achter het bekende modemerk, aan in een interview met The Economist.

Donatella Versace vertelde dat ze niet langer bont zal gebruiken in haar ontwerpen. “Bont? Daar stop ik mee. Ik wil geen dieren doden om mode te maken. Het voelt niet goed aan”, aldus de ontwerpster van het luxueuze modemerk.

GAIA enthousiast

“Bont is niet meer van deze tijd”, reageert ook GAIA-directeur Ann De Greef enthousiast. “Het is een product dat teert op de ellende van pelsdieren en kan nooit diervriendelijk zijn. Dat een bekend en populair modemerk als Versace beslist om geen bont meer te gebruiken, is alweer een grote stap vooruit!”

De Greef hoopt dat het modehuis zich zal aansluiten bij het internationale Fur Free Program. “Daarmee zouden ze het voorbeeld volgen van talrijke andere merken zoals Hugo Boss en Michael Kors.”