Amerikanen reageren verontwaardigd op de uitspraken van Donald Trump over de overleden student Otto Warmbier. Warmbier was 21 toen hij in Noord-Korea op studiereis was en daar werd opgepakt. Hij zat lange tijd opgesloten.

Pas in juni 2017 kwam de jongen vrij en keerde hij terug naar Amerika. Zijn gezondheid was enorm slecht. Hij was blind, doof en kon niet meer stappen. Even later overleed hij.

Trump beweert nu dat Kim Jong-un niets wist over de foltering van Warmbier.