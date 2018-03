Vermoorde joodse vrouw herdacht

Zowat 150 mensen hebben vanavond in Brussel verzameld voor de Franse ambassade ter nagedachtenis van Mireille Knoll, de 85-jarige joodse vrouw die vrijdag werd vermoord in Parijs. Ook in verschillende Franse steden waren er herdenkingen. In Parijs namen duizenden mensen deel aan een mars tegen antisemitisme.

Voor de ambassade in Brussel werd een minuut stilte gehouden. De mensen die er waren samengekomen, hadden kaarsen bij en citeerden uit de kaddish, een joods gebed dat werd voorgedragen door de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui.

Messteken

Het lichaam van Mireille Knoll werd vrijdagavond deels verkoold aangetroffen in haar Parijse flat, waar ze alleen woonde. De brandweer was door een buur opgeroepen na een begin van brand. Er werden meerdere brandhaarden ontdekt in het appartement en later werden ook sporen van messteken op het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. Intussen zijn twee verdachten in verdenking gesteld en aangehouden voor doodslag met een antisemitisch karakter.

Mars

Ook in Parijs zijn duizenden mensen op straat gekomen voor een mars tegen antisemitisme. Ook heel wat politici stapten mee, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken.