Vanmorgen is de Palestijnse jongen Daniël begraven in de buurt van Beiroet in Libanon. Daar woont zijn vader. Daniël werd vorige week vermoord teruggevonden in het asielcentrum van Ranst. Het stoffelijke overschot was maandagavond al teruggevlogen naar Turkije. Problemen met het vliegtuig zorgden ervoor dat het pas gisteravondavond in Libanon aankwam.

Beelden: Patrick Lefelon - HLN