Vermoedelijke dader aanslag Sint-Petersburg opgepakt

De Russische geheime dienst FSB heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op een supermarkt in Sint-Petersburg, vorige woensdag, opgepakt. Dat meldt de FSB zaterdag. "De organisator en uitvoerder van een explosie door een zelfgemaakte bom is opgepakt tijdens een speciale operatie van de FSB op 30 december", klinkt het in een communiqué.

"De verdachte wordt ondervraagd", voegt een woordvoerster van de Russische onderzoekscommissie, Svetlana Petrenko, toe in een ander persbericht.

8 nog in ziekenhuis

Bij de aanslag raakten achttien mensen gewond. Acht onder hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. De aanslag werd opgeëist door de terreurorganisatie IS. De zelfgemaakte bom werd waarschijnlijk achtergelaten in een locker aan de toegang tot de supermarkt.

Aanslag metro

Begin april maakte een aanslag in de metro in Sint-Petersburg 15 doden en tientallen gewonden. Die aanslag werd opgeëist door een weinig bekende groep die gelinkt wordt aan al-Qaïda.