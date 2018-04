Vermiste vrouw ziet ouders terug na 24 jaar

Een Chinees koppel is na 24 jaar herenigd met hun vermiste dochter Qifeng. Het meisje verdween in 1994 op driejarige leeftijd uit de groentewinkel van haar vader. Begin dit jaar zag de inmiddels 27-jarige vrouw een robottekening van zichzelf en nam ze contact op met haar ouders.

Qifeng was die bewuste dag in 1994 bij haar vader Wang Mingqing in de groentewinkel in Chengdu, toen die even weg moest om wisselgeld te gaan halen. Toen hij enkele minuten later terug was, bleek het meisje verdwenen. Wang en zijn vrouw Liu Dengying zochten daarop 24 jaar naar hun vermiste dochter. De twee bleven jarenlang zoekertjes in kranten plaatsen en waren de laatste jaren ook druk bezig met zoeken op het internet.

Taxichauffeur

In 2015 gaf Wang zich op als chauffeur bij Didi Chuxing, een soort Chinese Uber, in de hoop dat zijn dochter op een dag bij hem zou instappen. Hij plaatste een foto van zijn andere dochter - van Qifeng had hij geen foto's dus hij gebruikte er een van haar zus - op de achterruit van zijn wagen en gaf elke passagier een kaartje met informatie over haar. Dat wekte de aandacht van Chinese media.

Verouderingstekening

Een tekenaar las de berichten over Wang en besliste om hem te helpen. Hij maakte een tekening van Qifeng zoals ze er nu uit zou kunnen zien. Een vrouw die helemaal aan de andere kant van het land woont, zag die tekening en herkende het verhaal. Het bleek om Qifeng te gaan.

De vrouw heet intussen Kang Ying en was op driejarige leeftijd geadopteerd. Haar adoptie-ouders hadden haar altijd verteld dat ze haar langs de kant van de weg hadden gevonden in Chengdu. De vrouw is intussen herenigd met haar ouders.

Foto BBC