Vermiste journalist: Saoedi-Arabië laat huiszoeking toe in consulaat Turkije

Saoedi-Arabië laat toe dat het consulaat in Istanboel wordt doorzocht in het kader van het onderzoek naar de vermiste journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft Ankara gemeld. Khashoggi is een Saoedische regeringskritische journalist die vermist is sinds hij het Saoedische consulaat in Istanboel bezocht vorige week.

"De Saoedische autoriteiten hebben meegedeeld dat ze bereid zijn tot samenwerking en dat het gebouw van het consulaat kan worden onderzocht", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara, Hami Aksoy.

Vermoord in consulaat?

Khashoggi is vermist sinds 2 oktober, toen hij het Saoedische consulaat binnenging. Hij ging er documenten ophalen voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde. Volgens bronnen bij de Turkse politie en geheime diensten is hij vermoord in het consulaat. De Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten, prins Khalid bin Salman, wees de berichten als zouden de Saoedische autoriteiten de journalist hebben opgepakt of vermoord, van de hand en bestempelde ze als "kwaadaardige lekken en wrede geruchten". De berichten zijn "absoluut vals en ongefundeerd".

Kritiek op kroonprins Salman

De Amerikaanse president Donald Trump uitte zijn bezorgdheid over de verdwijning van de journalist. Khashoggi woonde in de Verenigde Staten, in een zichzelf opgelegd ballingschap, sinds vorig jaar. Hij uitte meermaals kritiek op de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, onder meer voor de oorlog in Jemen waar een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië ingrijpt tegen de sjiitische Houthi-rebellen.

Snel en onafhankelijk onderzoek

De Verenigde Naties vragen een snel en onafhankelijk onderzoek naar de verdwijning van de journalist. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, is "erg verontrust", zei zijn woordvoerder.