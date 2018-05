Vermiste duiker dood gevonden in Zeeland

In de Nederlandse provincie Zeeland is één van de duikers die sinds zaterdag vermist werden, dood teruggevonden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De zoekactie naar de tweede duiker wordt deze ochtend voortgezet. De politie acht de kans echter klein dat hij nog in leven is.

Wrak

De duikers vertelden een restauranthouder zaterdag dat ze in het Grevelingenmeer naar een wrak zouden duiken. Ze lieten hun autosleutels bij hem achter, maar waren die ’s avonds nog altijd niet komen ophalen. Daarop verwittigde de man de hulpdiensten.

De zoekactie begon nog diezelfde avond. Duikers en helikopters zochten naar de twee duikers, maar moesten de zoekactie na enkele uren stopzetten. Gisteren werd opnieuw verder gezocht op de plaatsen waar de duikers zich konden bevinden, maar zonder resultaat.