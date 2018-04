Verkiezingen Irak: IS dreigt met aanslagen

Islamitische Staat (IS) heeft ermee gedreigd om de parlementsverkiezingen in Irak volgende maand te saboteren door kieslokalen aan te vallen.

De kandidaten en kiezers van de stembusgang zijn "ongelovigen die zijn afgedwaald van het pad van God", zo zei IS-woordvoerder Abul-Hasan Al-Muhajir in een geluidsfragment dat via de kanalen van de terreurorganisatie werd verspreid.

Nieuw parlement

De Irakezen kiezen op twaalf mei een nieuw parlement. Het zijn belangrijke verkiezingen voor de toekomst omdat het Iraakse leger IS vorig jaar grotendeels uit het land heeft verdreven. Sindsdien is de situatie er duidelijk verbeterd. Strijders van IS hebben er nu enkel nog de controle over kleine gebieden in de woestijn in het westen van Irak.