Verkeersongeval Caïro blijkt aanslag: zeker 19 doden en 30 gewonden

De explosie in de Egyptische hoofdstad Caïro waarbij afgelopen nacht zeker negentien mensen om het leven kwamen, is geen verkeersongeval maar een aanslag. In het wrak van de aanrijdende wagen zijn resten van explosieven aangetroffen, zo heeft het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken deze namiddag bekendgemaakt.

Het ongeval gebeurde nog voor zonsopgang. Een bestuurder reed op de Corniche langs de Nijl, een van de belangrijkste verkeersaders van de stad, in tegengestelde richting en aan grote snelheid in op drie andere voertuigen, met een enorme explosie tot gevolg. De explosie veroorzaakte een grote brand. De ramen van een oncologisch centrum werden vernietigd door de ontploffing.

Negentien mensen lieten het leven, zeker 30 anderen raakten gewond. Drie of vier van die gewonden bevinden zich nog in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Verschillende slachtoffers hebben zware brandwonden.

Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Volgens de Egyptische ordediensten kan de gebruikte wagen worden gelinkt aan de terreurgroep Hasm, die sinds 2016 aan minstens vier terreurdaden kan worden gelinkt.